“Нова пошта” планує побудувати в Одесі великий інноваційний центр з автоматизованою сортувальною системою

Потужності такого заводу складуть до 20 тисяч посилок на годину.

Про це повідомляє співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк у Facebook.

– 100 мільйонів доларів інвестицій у розвиток Нової Пошти ми запланували на 2020. Для нас це безпрецедентна сума, але треба ж колись починати. Я вже казав, що Нова Пошта досі не розвивалася, а лише тренувалася. Зараз ми стартуємо, – зазначив Поперешнюк.

Цього року у “Новій пошті” планують:

запустити другу чергу КІТа (Київський інноваційний центр), підвищивши потужність до 50 (з перспективою навіть до 60) тисяч посилок на годину.

побудувати 4 великі інноваційні центри (Бровари, Дніпро, Одеса , Харків) з автоматизованою сортувальною системою. Потужності кожного складуть до 20 тисяч посилок на годину.

, Харків) з автоматизованою сортувальною системою. Потужності кожного складуть до 20 тисяч посилок на годину. збудувати, оновити та оснастити сучасним обладнанням десятки інших терміналів у містах України.

побудувати перший вантажний термінал з роботизованою системою сортування палет та великогабаритних вантажів.

модернізувати відділення та впровадити нове обладнання, щоб забезпечити клієнтам досконалий сервіс та швидкість обслуговування.

закупити скутери, пікапи, буси та міжміські контейнери.

– Звісно, велика частина інвестицій піде на ІТ та розвиток мобільних сервісів. Також запустимо нові продукти, про які буду розповідати окремо, – додав співзасновник “Нової пошти”.

Фото: YouTube

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!