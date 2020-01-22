“Нова пошта” планує побудувати в Одесі великий інноваційний центр з автоматизованою сортувальною системою

Потужності такого заводу складуть до 20 тисяч посилок на годину.
Про це повідомляє співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк у Facebook.
– 100 мільйонів доларів інвестицій у розвиток Нової Пошти ми запланували на 2020. Для нас це безпрецедентна сума, але треба ж колись починати. Я вже казав, що Нова Пошта досі не розвивалася, а лише тренувалася. Зараз ми стартуємо, – зазначив Поперешнюк.
Цього року у “Новій пошті” планують:
- запустити другу чергу КІТа (Київський інноваційний центр), підвищивши потужність до 50 (з перспективою навіть до 60) тисяч посилок на годину.
- побудувати 4 великі інноваційні центри (Бровари, Дніпро, Одеса, Харків) з автоматизованою сортувальною системою. Потужності кожного складуть до 20 тисяч посилок на годину.
- збудувати, оновити та оснастити сучасним обладнанням десятки інших терміналів у містах України.
- побудувати перший вантажний термінал з роботизованою системою сортування палет та великогабаритних вантажів.
- модернізувати відділення та впровадити нове обладнання, щоб забезпечити клієнтам досконалий сервіс та швидкість обслуговування.
- закупити скутери, пікапи, буси та міжміські контейнери.
– Звісно, велика частина інвестицій піде на ІТ та розвиток мобільних сервісів. Також запустимо нові продукти, про які буду розповідати окремо, – додав співзасновник “Нової пошти”.
Фото: YouTube
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