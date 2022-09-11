Ночной дождь превратил часть одесских улиц в реки (фото, видео)

Почти всю ночь 11 сентября в Одессе шел дождь. В результате часть улиц подтопило, в том числе Балковскую и Французский бульвар.

Дождь на протяжении ночи, и одесская ливневая канализации, по традиции, не справилась. Французский Бульвар, Балковская и ряд других улиц в Одессе превратились в реки.

Впрочем, к 10 утра муниципальные власти отрапортовали, что на магистральных улицах проезд автотранспорта обеспечен, а насосные станция работают в автоматическом режиме.

В разных частях города можно наблюдать коммунальщиков, расчищающих ливневки. Также, судя по фотографиям городского совета, в городе есть упавшие деревья.

Фото: «Суспільне. Одеса»; Одесский городской совет

Видео: телеграм-канал «Автомобильная Одесса»