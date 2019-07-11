Ночное ДТП с переворотом: на пассажирских местах были женщина и ребёнок

В аварию попал автомобиль “Тойота”, двигавшийся по Высокому переулку в сторону Водопроводной.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около 11 часов вечера водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, разделяющее потоки движения транспорта. В результате автомобиль опрокинулся и перевернулся вверх колесами.

Пострадала 36-летняя пассажирка.

С места ДТП в больницу была также доставлена девочка-пассажир, но в ходе осмотра медики установили, что ребенок травм не получил.

Фото пресс-службы патрульной полиции Одессы