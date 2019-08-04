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Новости Одессы и Одесской области

Ночью в Одесскую область опять нагрянет гроза, возможен град

Ночью в Одесскую область опять нагрянет гроза, возможен град

В ночь на понедельник в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, днем на территории Одесской области местами пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается сильный дождь, местами гроза и град. Ветер северо-западный, 9-14 м / с, порывы 17-22 м / с, ночью порывы до 28 м / с.

Служба спасения  “101” рекомендует соблюдать следующие меры безопасности во время грозы:

  • не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шарообразную молнию, подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей;
  • радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);
  • при поиске укрытия отдайте предпочтение дому или иной постройке, защищенной молниеотводом;
  • если имеете при себе мобильный телефон, не забудьте немедленно выключить;
  • если гроза застала вас в лесу, необходимо укрыться на участке с низкорослыми деревьями. Нельзя прятаться под высокими деревьями, лучше находиться на расстоянии 30 м от высокого дерева;
  • вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте;
  • во время грозы нельзя находиться на воде и у воды – купаться, ловить рыбу, необходимо подальше отойти от берега;
  • если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;
  • если гроза застала вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну, двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется;
  • если возле вас возникнет шарообразная молния, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь, не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-нибудь, так как может произойти взрыв, не следует бежать от нее;
  • при приближении грозы лучше воздержаться от поездок в лес, поле или к водоему.

Фото: Александр Сивенко

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