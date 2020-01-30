Ночью в Одессе вновь горели автомобили

Четыре автомобиля – Mitsubishi Outlander, Ford Focus, Skoda Superb и Volkswagen Passat – по невыясненным причинам загорелись в ночь на 30 января во Втором Разумовском переулке.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, на место происшествия прибыли спасатели и ликвидировали пожар.
Огнем повреждены моторные отсеки Mitsubishi и Ford, у Skoda повреждено переднее крыло, у Volkswagen — лако-красочные повреждения заднего крыла и пассажирских дверей.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
На месте работали 10 спасателей и две пожарные машины.
Напомним, в последнее время в Одессе участились случаи, когда по ночам горят автомобили.
Фото: ГСЧС
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