Ночь без обстрелов и комендантский час без нарушений: о ситуации в Одессе на утро 3 мая (видео)

Ночь на вторник, 3 мая 2022 года, прошла в Одессе и одесской области без обстрелов, также не было зафиксировано грубых нарушений комендантского часа. Об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом, отмечает Братчук, угроза нанесения ракетных ужаров по Одесчине остается высокой. Удары возможны как с территории оккупированного Крыма, так и с кораблей черноморского флота рф.

Силы обороны удерживают боевые позиции и отслеживают ситуацию на территории Приднестровья.

Также, отмечает спикер ОВА, враг пытается проводить более интенсивную воздушную разведку, но несет потери.

Доброго ранку, ми з Одеси! «Подовжена» комендантська година пройшла без грубих порушень. Ніч — без обстрілів. Ракетна загроза залишається постійною: як з моря, так і з території тимчасово окупованного Криму. Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 2 мая 2022 г.

Напомним, 2 мая 2022 года российские фашисты нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Орудие смерти угодило прямиком в подъезд жилого дома, находящегося рядом с религиозным сооружением. Погиб 15-летний подросток и пострадала 17-летняя девушка.