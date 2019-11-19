Николаевскую дорогу в Одессе хотят расширить и добавить реверсную полосу

Проезжую часть Николаевской дороги планируют расширить на 1,5 м.
Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Сергей Щербань.
Он отметил, что специалисты департамента провели замеры Николаевской дороги. По их подсчетам, расширение дороги даст возможность создания реверсной полосы и иметь в одном направлении четыре полосы и выделенную полосу для общественного транспорта.
Однако он чиновник не сообщил, когда могут начаться такие работы, чтобы разгрузить движение по Николаевской дороге.
Фото: Пушкинская