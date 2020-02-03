Нигерийский рэппер снялся в клипе с затонувшим в Одессе танкером Delfi (видео)

Нигерийский певец, рэппер и автор песен, выступающий под псевдонимом SolidBlock, показал новый клип, где засветились узнаваемые места Одессы.

Так, его видеоработу на песню Talk сопровождают слайды с видами парка Победы, площади 10 Апреля и морского побережья.

В ролике можно увидеть, как красиво подсвечена огнями вечером Аркадия.

Также исполнитель очень часто позирует на фоне ставшего достопримечательностью танкера, который после крушения оказался на пляже Дельфин.

Не успел музыкант выложить ролик на его канале в youtube, как он тут же собрал множество положительных отзывов.

Многие узнали на видео Одессу и с восторгом написали об этом автору. Музыкант, в свою очередь признался, что очень любит Одессу и считает ее невероятно красивым городом.

На данный момент видеоклип набрал около 38 тысяч просмотров на youtube.

Фото, видео: SolidBlock, youtube.com

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