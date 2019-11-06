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Новости Одессы и Одесской области

Невдовзі в Україні запрацює онлайн-платформа для допомоги у бізнесі

Невдовзі в Україні запрацює онлайн-платформа для допомоги у бізнесі

З лютого кожен зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook.

– У лютому ми запускаємо онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу. Кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів. Це не просто набір порад, а можливість отримати допомогу від реального консультанта, який глибоко розуміє своє питання. Онлайн, відеозв’язком. Це наша місія в рамках цифрової трансформації бізнесу. Адже сьогодні найшвидший спосіб росту бізнесу — використання IT-інструментів, – зазначив міністр.

Для оптимізації сайту створили опитування, яке допоможе в реалізації проєкту. Опитування тільки для власників малого та середнього бізнесу — https://forms.gle/SUKc17CHpUxwodJR

Фото: UA.News

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