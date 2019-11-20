“Нереальний КОПець”: для чого в Одесі з’явився поліцейський Porsche – відео

Так на Одеській кіностудії розпочались зйомки нової української комедії про копів .

Про це повідомляє Depo.Одеса.

Вчора, 19 листопада, на Одеській кіностудії відбулася урочиста церемонія розбиття тарілки перед початком зйомок української комедії “Нереальний КОПець”.

Для роботи над новим фільмом режисер Олександр Бєляк (“Гола правда”, (2020), “Сотка”, (2018) “Конкурсант. Смертоносне шоу” (2016), “Не спати!” (2014)) запросив українських акторів, які раніше знімалися у стрічках “Слуга народу”, “Незламна”, “Свінгери”, “Поводир”, “Тіні незабутих предків”, “Селфі паті”.

Головний герой, якого грає Дмитро Ступка, онук відомого актора Богдана Ступки, за сценарієм повертається з Америки в Україну, де його відправляють служити до поліції. Там починаються різні випробування для розбещеного сина багатого чиновника. Його виховує “справжній” коп, якого грає Богдан Юсипчук.

Зазначимо, що для зйомок знімальна група узяла на прокат “Порше”, яке, за сюжетом, використовують у своїй роботі копи.

Зйомки заплановані на Одеській кіностудії, на вулицях Одеси, Баку та у Лос-Анжелісі.

Прем’єра фільма має відбутися восени 2020 року.

Початок зйомок нової поліцейської комедії В Одесі почали знімати поліцейську комедію. Сьогодні дали старт! Трохи подробиць зі знімального майданчика https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/kopi-na-porshe-na-odeskiy-kinostudii-znimayut-ukrainsku-komediyu-nerealniy-kopets-201911191065769 Gepostet von Depo Одеса am Dienstag, 19. November 2019

Фото: Bogdan Iusypchuk

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