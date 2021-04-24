В Одесском зоопарке открыли больницу для птиц и зверей

Реабилитационный центр для диких животных в Одесском зоопарке — единственный в городе. Неравнодушные люди приносят сюда птиц и зверей, попавших в беду.

Как помогают в больнице Одесского зоопарка нашим «диким братьям меньшим», узнавала «Одесская жизнь».

На волю — в посадку

Здесь лечат искалеченных животных, выкармливают птенцов и зверят. Малыши считают заведующую центром Наталью Буковецкую своей мамой. Выпавший птенец голубя сидит у нее на плече, а зайчонок-сирота Степашка после рабочего дня в переноске отправляется к ней домой — кормить его необходимо по часам. Зимует здесь ежик, прошлой осенью оставшийся без родителей.

— Он даже не мог ползимы толком заснуть, — вспоминает Наталья. — В молоко ему яички разбивали — гоголь-моголь делали. Сейчас кормим мясом, рыбой, насекомыми обязательно. Когда холодно — делает себе гнездышко и спит-похрапывает.

Диких животных, реабилитированных в центре Одесского зоопарка, выпускают в привычную для них среду обитания — рядом с полями, посадками, лесками, где можно и гнездо устроить, и прокормиться.

Узники фото-бизнеса

Конфискованным у уличных фотографов неясыти и ушастой сове бывшие владельцы подрезали крылья — чтобы улететь не смогли. Птицы не умеют охотиться и не знают, для чего им когти. Кормить их приходится с рук. Когда крылья подрастут, специалисты зоопарка научат их летать и охотиться. Но прирученные ради наживы птицы все равно останутся в зоопарке.

Забрала полиция у фотографов, отправив в центр, и павлиньих голубей. Часть перьев у них была выщипана, часть — заклеена скотчем. Попав в центр, голуби, по словам Натальи, просто набросились на еду. После реабилитации им, как и другим спасенным птицам, сделают противовирусные прививки и пустят в вольер к сородичам.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как хозяевам понять своего домашнего питомца.

Спасать тоже нужно уметь

А вот яркую веселую канарейку — совершенно здоровую — кто-то просто выбросил на помойку.

— Люди заводят домашних питомцев, не рассчитав свои силы. А потом — детки наигрались, аллергия началась, уехать надо. Так лучше принести животное нам, чем избавляться от него таким варварским способом, — убеждена Наталья.

Соседствует с канарейкой воробей. Его подобрали маленьким, неправильно кормили. В результате — начались проблемы с оперением.

Для каждой птицы необходим особый рацион. Когда животное маленькое, ему нужно больше белковой пищи. Воробью, в первую очередь, нужны насекомые. А сову нельзя кормить только мясом. Она обязательно должна есть мышевидных грызунов, иначе птица погибнет. Так что если решили выходить животное, узнайте в зоопарке его меню.

Впереди — сезон малышей

Порой ветеринарной службе зоопарка приходится и головы зашивать пострадавшим в схватке с котами птицам, и шины на поломанные крылья накладывать.

Когда животных приносят в центр, они, по словам Натальи, как будто понимают, что им здесь помогут. И соглашаются на все: и пить из шприца, и питаться через зонд, и уколы получать.

К счастью, тяжелые случаи встречаются редко. В основном приносят в центр животных истощенных, подстреленных в сезон охоты и малышей.

— Сейчас начнется сезон малышей, и скоро все клетки у нас будут заполнены, — рассказала Наталья. — В прошлом году, например, мне принесли целое гнездо птенцов ласточек. В позапрошлом — гнездо с девятью синичками. Все больше и больше попадает к нам хищных птиц. Человек активно расширяет вспаханные земли, уничтожает леса. И хищники вынуждены лететь в города, выживать в непривычных условиях.

Ранее мы рассказывали о том, как выбрать качественный корм для домашнего питомца.