Непогода: в Одесской области ожидается шквальный ветер и грозы

Сегодня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.
Как сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины, шквалы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Синоптики прогнозируют ливни, грозу и град.
Фото: Александр Сивенко
Сегодня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.
Как сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины, шквалы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Синоптики прогнозируют ливни, грозу и град.
Фото: Александр Сивенко
Дождь с сильными порывами ветра прошел сегодня в Одессе во второй половине дня.ПОДРОБНЕЕ
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