Неожиданное решение: могут вернуть украинскую санэпидслужбу?

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов обратился к правительству с предложением восстановить санитарно-эпидемическую службу.

Напомним, весной 2017 года кабинет министров Украины принял постановление о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Функции этой организации были переданы подразделениям минздрава, Госслужбам труда, безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Разгон санэпидемслужбы стал одной из поворотных точек в отечественном здравоохранении, причем, по оценкам экспертов, не в лучшую сторону. Руководитель минздрава Илья Емец заявил о необходимости восстановления СЭС.

– На протяжении многих лет система эпидемического защиты Украины постепенно разрушалась. Сейчас, особенно на фоне противодействия COVID-19, мы понимаем, что ситуацию нужно менять, – сказал Илья Емец.

При этом, секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что вновь созданная санэпидслужба «не должна заниматься проверкой столовых, кафе или ресторанов».

Фото: Україна-Центр

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!