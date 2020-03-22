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Новости Одессы и Одесской области

Неожиданное решение: могут вернуть украинскую санэпидслужбу?

Неожиданное решение: могут вернуть украинскую санэпидслужбу?

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов обратился к правительству с предложением восстановить санитарно-эпидемическую службу.

Напомним, весной 2017 года кабинет министров Украины принял постановление о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Функции этой организации были переданы подразделениям минздрава, Госслужбам труда, безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Разгон санэпидемслужбы стал одной из поворотных точек в отечественном здравоохранении, причем, по оценкам экспертов, не в лучшую сторону. Руководитель минздрава Илья Емец заявил о необходимости восстановления СЭС.

– На протяжении многих лет система эпидемического защиты Украины постепенно разрушалась. Сейчас, особенно на фоне противодействия COVID-19, мы понимаем, что ситуацию нужно менять, – сказал Илья Емец.

При этом, секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что вновь созданная санэпидслужба «не должна заниматься проверкой столовых, кафе или ресторанов».

Фото: Україна-Центр

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Татьяна Сярова
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