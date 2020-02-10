Неожиданно: в Одессе выставили на продажу церковь

На популярном сервисе продаж появилось оригинальное объявление.
Так, его авторы предлагают купить …церковь.
Религиозное здание расположено в районе автовокзала, на улице Балковской, 56.
Об этом сообщает 048.ua.
Площадь церковного здания – 1,4 тыс. кв.м. Такое большое помещение его собственнику уже не за что содержать.
Для религиозных целей он купил новое – на улице Канатной.
А это хочет продать за 595 тысяч долларов.
По мнению владельца, если здание переоборудовать, его можно приспособить под отель, медцентр, школу или офис.
“Став владельцем этого здания, вы получите «золотой билет» в новую и обеспеченную жизнь, что позволит вам не задумываться о хлебе насущном”, – расхваливает собственник свои квадратные метры. Кто знает, возможно, намоленное место и вправду принесет новому хозяину удачу.
Фото: 048.ua
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