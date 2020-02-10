Неожиданно: в Одессе выставили на продажу церковь

Так, его авторы предлагают купить …церковь.

Религиозное здание расположено в районе автовокзала, на улице Балковской, 56.

Об этом сообщает 048.ua.

Площадь церковного здания – 1,4 тыс. кв.м. Такое большое помещение его собственнику уже не за что содержать.

Для религиозных целей он купил новое – на улице Канатной.

А это хочет продать за 595 тысяч долларов.

По мнению владельца, если здание переоборудовать, его можно приспособить под отель, медцентр, школу или офис.

“Став владельцем этого здания, вы получите «золотой билет» в новую и обеспеченную жизнь, что позволит вам не задумываться о хлебе насущном”, – расхваливает собственник свои квадратные метры. Кто знает, возможно, намоленное место и вправду принесет новому хозяину удачу.

Фото: 048.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!