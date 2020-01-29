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Новости Одессы и Одесской области

Неефективно: Уряд ліквідував морські екологічні інспекції

Неефективно: Уряд ліквідував морські екологічні інспекції

Кабінет Міністрів ліквідував Державну Азовську морську екологічну інспекцію та Державну екологічну інспекцію Кримсько-Чорноморського округу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

– Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах. На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували, – зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Повноваження зазначених інспекцій передано відповідним територіальним органам Державної екологічної інспекції. Більше того, відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції.

Прийняття рішення підвищить ефективність роботи Держекоінспекції та знизить тиск на бізнес-середовище.

Фото: Урядовий портал

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