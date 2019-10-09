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Новости Одессы и Одесской области

Недельное блокирование дороги в Одесской области прекратили: трассу отремонтируют

Недельное блокирование дороги в Одесской области прекратили: трассу отремонтируют

Жители Раздельнянского района требовали от властей ремонта дороги Винница – Великая Михайловка (Р-33). В знак протеста они в течение недели блокировали трассу.

Движение по ней было возобновлено 8 октября, сообщает Служба автомобильных дорог Украины Одесской области.

Проблема привлекла внимание чиновников и депутатов, и дошла до главы государства. «Информирую, что благодаря непосредственному вмешательству офиса президента Украины Владимира Зеленского в нашу ситуацию с дорогами, проблемный и острый вопрос финансирования в 2019 году решен положительно», – цитирует и.о. главы Одесской обладминистрации Татьяну Шаталову «Украинская служба информации».

По ее словам, в ближайшее время будет создана рабочая по вопросу улучшения состояния автомобильной дороги Р-33.

По предварительным расчетам, компания «Укравтодор» выделит на ремонт 56 млн грн.

Фото: Трасса Е95

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