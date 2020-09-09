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Не зміг пояснити причину: на Одещині чоловік заліз до чужого будинку

Не зміг пояснити причину: на Одещині чоловік заліз до чужого будинку

Патрульні поліцейські затримали чоловіка, який незаконно проник до чужого будинку.

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Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 8 вересня, до поліції надійшов виклик про незаконне проникнення до житла на вулиці Авдєєва Чорноморського. Заявник повідомив, що невідомі громадяни через паркан потрапили на його приватну територію.

Інспектори в лічені хвилини прибули на місце виклику та виявили чоловіка на подвір’ї заявника. Спілкуючись з охоронцями порядку, порушник не зміг пояснити, як та нащо він проник на територію чужого будинку.

Для з’ясування всіх обставин події, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Фото: пресслужба

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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