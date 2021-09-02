Новости Одессы и Одесской области

Не забудьте поздравить Владимиров

Сегодня, 2 сентября, день ангела отмечают Владимиры.

Владимир — достаточно популярное славянское имя. Считается, что у носителей этого имени с детства проявляются склонности к техническим наукам. Но во взрослом возрасте Владимиры отдают предпочтение не карьере, а общественной деятельности. Они стараются избегать конфликтов, могут быстро принимать решения в сложных ситуациях  любят похвалу в свой адрес и комфорт. Их страстью становятся красивая мебель и дорогие предметы интерьера. При этом Владимиры стремятся к идеальной чистоте и порядку, поэтому не приветствуют содержание в доме кошек, собак и других животных.

В людях, прежде всего, Владимиры ценят ум и силу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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