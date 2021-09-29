Не забудьте поздравить Викторов

Имя Виктор происходит от латинского слова «victor», которое переводится как «победитель». В эпоху становления христианства это имя стало популярным, так как связывалось с победой Христа над смертью и грехом.

Считается, что Викторы всегда борются за справедливость. При этом они терпеливы, любят заниматься кропотливым и монотонным трудом. Они становятся хорошими электриками, шоферами, графиками и другими специалистами, в чьей работе нужно повышенное внимание. Также носители этого имени могут сделать успешную карьеру в спорте.

Если в вашем окружении есть Викторы, не забудьте их поздравить.