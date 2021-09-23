Новости Одессы и Одесской области

Не забудьте поздравить Татьян

Не забудьте поздравить Татьян

Сегодня, 23 сентября, день ангела у Татьян.

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Имя Татьяна происходит от мужского имени Татий. Так звали сабинского царя Тита Татия. В его роду женщин называли Татьянос, что буквально означает «госпожа из рода Татия». По другой версии, имя произошло от греческого слова «татто», которое переводится как «предписывать, устанавливать, определять, назначать».

Считается, что женщины с таким именем властные, упрямые и ревнивые. Они знают, что хотят от жизни, и не выносят возражений. Предпочитают находиться в мужском обществе и ценят внимание начальника. При этом у носительниц этого имени мало подруг.

Семейная жизнь у Татьян проходит не всегда гладко. Часто возникают скандалы из-за того, что они стремятся навязать свою волю супругу. Вместе с тем Тани любят путешествовать и трать много денег на одежду.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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