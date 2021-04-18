Не забудьте поздравить Алексеев

Алексей — достаточно популярное имя, которое корнями уходит в древнюю Грецию. В переводе оно означает «защищать».

Считается, что Алексей с детства очень привязан к матери и во многом похож на нее. Мужчины с таким именем предпочитают больше действовать, чем заниматься разговорами. Они с удовольствием выполняют кропотливую работу и стремится к совершенству. Благодаря своему усердию они добиваются больших успехов в профессиональных делах. Склонны к творчеству, наукам и спорту.