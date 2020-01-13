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Новости Одессы и Одесской области

Не верьте фейкам: коллекторы распространяют ложную информацию о сотрудниках одесских детсадов

Не верьте фейкам: коллекторы распространяют ложную информацию о сотрудниках одесских детсадов

Воспитателей и руководство детсадов в Одессе массово донимают коллекторы.

Они звонят сотрудникам дошкольных учреждений города и требуют вернуть несуществующие долги.

Об этом рассказала в Facebook директор гордепартамента науки и образования Елена Буйневич.

По ее словам, “вышибалы” за короткий промежуток времени позвонили с угрозами нескольким воспитателям. А одну из заведующих обвинили в несовершенном ею преступлении, разослав от имени полиции родителям детей поддельные ориентировки о ее “розыске”.

“К счастью, общение с тремя воспитателями детских садов одновременно охладило их желание перезванивать, сильны методы Макаренко, сильны. Но! Современные вышибалы долгов весьма изобретательны. Одного из весьма уважаемых педагогов нафотошопили и разослали фальшивки. Понимаю, что не могу предотвратить эту лавину безнаказанной ерунды, смущает лишь то, что находятся верящие в нее. Будьте осторожны и фильтруйте информацию, как и людей, которых допускаете в свою жизнь”, – отметила Елена Буйневич.

Фото: deti-afisha.od.ua

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