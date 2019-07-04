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Новости Одессы и Одесской области

Не только «хатка Саакашвили»: где в Одессе можно заключить брак за сутки?

Не только «хатка Саакашвили»: где в Одессе можно заключить брак за сутки?

В Одессе – лето, и курортный сезон привлекает на романтическое побережье не только уже сложившиеся семьи, но и парочки, которые только подумывают об «узах Гименея». Наш город может стать и местом признания в любви, и местом создания новой семьи.

«Одесская жизнь» выяснила, где в нашем южном городе можно воспользоваться услугой «брак за сутки».

Кто проводит?

Итак, организовать проведение государственной регистрации брака в сокращенные сроки в Одессе могут:

Государственное предприятие “Центр обслуживания граждан”

ул. Екатерининская, 27/1, тел .: (048) 737-60-00;

ул. Ришельевская, 32, тел .: (048) 737-60-00.

Коммунальное предприятие “Право”

ул. Ришельевская, 4, тел. (048) 722 17 08, (098) 461 66 90.

КП “Центр государственной регистрации” Садковского сельского совета

Одесса, просп. Гагарина, 12А, тел. (048) 703-03-66

КП “Департамент государственной регистрации”

ул. Инглези, 5, тел. (097) 82 33 180

КП “Агентство государственной регистрации”

просп. Шевченко, 4-д, тел. (048) 770-81-81, (063) 125-12-47

Государственное предприятие “СЕТАМ”

ул. Троицкая, д. 34, тел. 066073 08 64

КП “Центр государственной регистрации Хлебодарского поселкового совета”

ул. Большая Арнаутская, 15, 10-й этаж, тел. (048) 797-20-40, 797-20-42

КП Новоселовского сельсовета “Региональное бюро государственной регистрации”

ул. Маразлиевская, 1/20, тел. (068) 785-85-58

Кроме того, совершить регистрацию брака в сокращенные сроки на выезде — в выбранном заявителями месте могут одесские районные отделы государственной регистрации актов гражданского состояния:

Киевский районный отдел

ул. Инглези, 5, тел. (048) 705-15-02, 705-12-09, 705-15-10

Приморский районный отдел

ул. Разумовская, 37, тел. (048) 705-17-68

Малиновский районный отдел

ул. Успенская, 60, тел. (048) 705-12-08, 705-12-10

Суворовский районный отдел

Десантный бульвар, 14 тел. (048) 705-15-21, 705-15-21.

Цена вопроса

За ускоренную процедуру, конечно же, придётся заплатить по повышенному тарифу. За совершение регистрации на выезде – дополнительно.

Расценки на услуги утверждены приказом областного управления юстиции.

“Базовая” ставка – за регистрацию брака за сутки в отделе РАГС по полному обряду составляет 1537,81 грн., по сокращенному обряду – в два раза дешевле, для участников АТО и внутренне перемещенных лиц – 300 грн.

Дороже обойдется регистрация на выезде, а также в выходной или праздничный день. Отдельно оплачиваются консультации, выписка дубликатов и т.п.

 

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