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Не так поняли: мэр Одессы заверил, что веерных отключений в городе не будет (видео)

Не так поняли: мэр Одессы заверил, что веерных отключений в городе не будет (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что ряд СМИ, распространившие накануне информацию о возможных веерных отключениях электричества в городе, неверно истолковали его слова на заседании оперативного штаба в мэрии. А на самом деле речь о веерных отключениях в Одессе не шла.

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Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, данный вопрос обсуждался вечером 22 ноября на оперативном совещании по вопросу возможного отключения электроэнергии в Одессе и мер, которые необходимо предпринять в связи с этим.

По словам городского головы, актуальность этого вопроса якобы связана с приближением зимы и соответствующих погодных условий, а также пандемией COVID-19.

“К аварийному отключению электроэнергии невозможно подготовиться. Но сегодня мы должны быть во всеоружии, поскольку в Одессе, как и во всем мире, бурлит пандемия COVID-19, а лечение напрямую связано с использованием работающих от сети кислородных концентраторов”,

– заявил Труханов.

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По его словам, одесситы, проходящие лечение от ковид дома и использующие кислородные концентраторы, должны быть обеспечены источниками бесперебойного питания, и именно этой теме он уделил особое внимание на аппаратном совещании.

“Источники бесперебойного питания – вариант, который обеспечит работу концентраторов в течение 2-3 часов при аварийном отключении электроэнергии”,

– добавил мэр Одессы.

Также Труханов поставил задачу обеспечить этими устройствами всех одесситов, которые проходят лечение от COVID-19 дома и используют кислородный концентратор.

Напомним, 22 ноября в ходе заседания оперативного штаба в одесской мэрии сообщалось, что в Одессе возможны перепады напряжения, а также веерные отключения электричества в часы пиковых нагрузок. В частности, прозвучали слова Труханова о том, что “есть такая информация, что у нас могут быть веерные отключения, отключения света”, о чем его якобы предупредили на совещании в обладминистрации.

Ранее стало известно, что веерные отключения в Украине  возможны по причине возникшего недостатка топлива и дефицита угля из-за военных действий в Донецкой и Луганской областях, где находится около 80% угольных шахт.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил оснований для веерных отключений электричества нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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