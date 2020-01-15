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Новости Одессы и Одесской области

Не робіть різких маневрів: одеські поліцейські закликають бути обережними на дорозі під час густого туману

Не робіть різких маневрів: одеські поліцейські закликають бути обережними на дорозі під час густого туману

Щоб не стати учасником аварії, а тим більше – її жертвою, про безпеку на дорозі повинен подбати кожен учасник руху.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Останніми днями на території регіону спостерігається ускладнення погодних умов у вигляді туману. Погана видимість та мокре дорожнє покриття збільшують ризик дорожньо-транспортних пригод.

Щоб не стати учасником аварії, а тим більше – її жертвою, про безпеку на дорозі повинен подбати кожен учасник руху.

Шановні водії, керуючи транспортним засобом, неухильно дотримуйтеся Правил: не робіть різких маневрів, рухайтеся з помірною швидкістю та ввімкненими фарами тощо.

Шановні пішоходи, переходьте вулиці тільки у спеціально відведених для цього місцях. Будьте уважними та обережними, адже через густий туман водії можуть вас не помітити.

Пам’ятайте, що дотримання заходів безпеки допоможе своєчасно відреагувати на можливі ускладнення дорожньої обстановки, уникнути ДТП, а комусь – збереже здоров’я чи навіть життя.

Фото: Патрульна поліція

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