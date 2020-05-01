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Новости Одессы и Одесской области

Не пропускают отдыхающих: в приморской зоне Одессы установили блокпосты (фото)

Не пропускают отдыхающих: в приморской зоне Одессы установили блокпосты (фото)

На подъездах к побережью появились карантинные пункты пропуска.

Их обустроили для того, чтобы контролировать поток машин, направляющихся к пляжу.

Об этом сообщает УСИ.

Автомобилистов останавливают патрульные полицейские. Интересуются, с какой целью приехали.

Тех, кто живет в этом районе, пропускают домой. Остальных, приехавших отдохнуть и развлечься, разворачивают.

При этом интересно, что пешеходы к морю могут пройти без проблем. Людей там немало.

А многие водители, поняв, в чем дело, паркуются подальше и спокойно спукаются к морю.

Тем временем правоохранители обходят склоны и смотрят, чтобы люди толпами не жарили шашлык.

Напомним, что пикники и прочие массовые собрания на майские праздники запрещены в связи с эпидемситуацией. Нарушителей грозятся штрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн.

Фото: УСИ

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