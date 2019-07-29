Не паркуйтесь на пожарных гидрантах: спасатели устроят флешмоб для безответственных водителей

Спасатели со всей Украины проведут сегодня специальную акцию, чтобы очистить пожарные гидранты от припаркованных авто.

В пресс-службе ГС ЧС отметили, что на днях в Киеве произошел вопиющий случай во время пожара в многоэтажке, который унес жизнь владелицы квартиры. Приступить к тушению вовремя спасателям помешали машины, припаркованные возле пожарного гидранта.

Такие ситуации опасны тем, что теряется драгоценное время для борьбы с огнем. Поэтому спасатели решили обратиться к водителям с помощью флешмоба.

Сегодня они вместе с журналистами посетят самые проблемные районы и улицы, где на практике покажут, чем чревата парковка возле пожарных гидрантов.