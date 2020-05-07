Не из-за вируса: почему в Одесском регионе объявили чрезвычайную ситуацию?

В этом году массово погиб урожай.

Об этом пишет nashemisto.com.ua со ссылкой на информацию руководства райадминистрации.

По данным РГА, район первым в области объявлен зоной чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Уточняется, что с 23 марта по 2 апреля в Белгород-Днестровском районе резко ударили морозы до минус 12 градусов. Это, а также засуха и бесснежная зима пагубно отразилось на урожае. Посевы на сельхозугодьях массово погибли на площади не менее 1 тыс. га.

Введение особого режима и его протоколирование позволит аграриям получить финансовую помощь из резервного фонда бюджета.

Кроме того, возможно введение режима ЧС в 8 южных районах области, а также в Беляевском и Лиманском районах. Решение будут принимать после соответствующего обращения руководителей районов.

Фото: Центр 71

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