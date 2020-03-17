Не из-за вируса: кому запретят проезд через Паланку в Одесской области?

С 17 марта вступает в силу ограничение на проезд через международный пункт пропуска “Паланка-Маяки-Удобное”.
Об этом сообщает пресс-центр Белгород-Днестровского погранотряда.
Запрет на проезд коснется, в первую очередь, грузового транспорта, весом больше 3,5 тонн. Также через Паланку не пропустят автобусы, у которых больше чем 21 посадочное место.
Ограничения связаны с ремонтом на трассе Одесса-Кишинев.
Запрет снимут не раньше, чем в июле.
Фото: lotsia.com.ua
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