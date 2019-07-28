Не футболом единым: в Одессе настоящий перуанец играет музыку инков и развлекает гостей этноярмаркой

На одной из центральных улиц Одессы в выходные устроили ярмарку разнообразной перуанской атрибутики. Так оригинально организаторы решили отметить День независимости Перу. В конце празднования гостей ожидал концерт индейской музыки от настоящего перуанца.

Кто-то в воскресение отправился на футбол, а любители экзотики – в Poncho Snack Art Bar. В эти минуты там начался концерт необычного этнического музыканта Уамана Флора Нивио, который играет индейскую музыку Северной и Южной Америки. Он самый настоящий перуанец, живущий в Одессе. Между, прочим, – единственный в Украине. Сейчас он – солист бенда «Alborada del Inka», что переводится дословно как «Восход инков».

– Основная тема моей музыки – природа, – поделился с нами музыкант. – Бывают песни о хорошей жизни, бывают о какой-то грустной истории из жизни. Ну, и, конечно же, есть песни о любви. В своем творчестве мы используем народные инструменты, которые создают что-то похожее на звуки природы.

Нивио и принадлежала идея предложить одесситам отметить День независимости Перу. Ярмарка – тоже его задумка. На два дня она расположилась на улице Греческой, рядом с баром. На столах разложили украшения, статуэтки, одежду, курительные трубки и музыкальные инструменты.

Внимание прохожих сразу привлекли изделия, которые называются «ловцы снов». Их развесили по всему периметру зонта, которым был накрыт столик с различной атрибутикой. Как рассказали нашему корреспонденту, ловцы снов индейцы вешают у кровати, чтобы сетка оберега, подобно паутине, ловила плохую энергию и плохие сны. Они верят, что по перьям спускается только хорошая энергия и такие же хорошие сны.

Среди музыкальных инструментов можно было увидеть сику или, как ее еще именуют, сампоньо – несколько трубок из тростникового бамбука разной длины, соединенных в ряд или в несколько рядов. Еще был такой же инструмент, но поменьше, который называется антара. Среди духовых инструментов Перу еще есть тойо, окарина и кена. И даже среди них есть большие и миниатюрные. Из маленьких окарин можно извлечь только одну ноту. Они бывают самой разной формы, а особые умельцы делают их в виде животных. Пожалуй, всеми этими инструментами, владеет устроитель ярмарки Нивио, он с девяти лет играет музыку его народов.





Пусть и не самое время для вязанных свитеров, шапок и перчаток, но традиционная одежда из шерсти альпаки – неотъемлемая часть культуры перуанцев. И ее там тоже продавали. Бытует мнение, что никакая другая шерсть не сравнится с шерстью альпаки – одежда из нее очень легкая и в разы теплее любой другой.

Альпак используют по-разному, можно даже сказать, что связанное с ними «производство» – безотходное. Из шерсти делают одежду, из кожи – веревки и другие изделия, мясо используется в большинстве мясных блюд, по аналогии с нашим свиным и куриным мясом. Не выбрасывают даже кости – из них мастерят украшения. Таких украшений на ярмарке можно было встретить очень много. Все они из натуральных материалов. Из тех же костей альпак и лам, зубов волков, ягуаров, акул и прочих животных. Есть и простые кулоны, которые сделаны из семян. Но, по мнению индейцев, зубы, кости, бивни и рога – самые сильные защитные амулеты.

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