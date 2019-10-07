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Новости Одессы и Одесской области

Не діагностували захворювання: в Одесі мати новонародженого відсудила півмільйона у медзакладу

Не діагностували захворювання: в Одесі мати новонародженого відсудила півмільйона у медзакладу

Жінка звернулася до суду в інтересах свого малолітнього сина з позовом до одного зі структурних підрозділів Одеської обласної клінічної лікарні.

Верховний Суд залишив в силі рішення Київського районного суду міста Одеси, яким стягнуто 500 тисяч гривень моральної шкоди на користь матері новонародженої дитини.

Про це повідомляє пресслужба Київського районного суду міста Одеси.

Мати дитини звернулася до суду у зв’язку з тим, що її сину одразу після народження не були зроблені необхідні тестування а також не встановлено правильного діагнозу. Як наслідок, дитина значно відстає у розвитку: не розмовляє, відсутні деякі навички самообслуговування.

Жінка зазначила, що якби лікарі вчасно поставили діагноз її сину, його стан здоров’я був би значно кращим. Натомість хлопчик став інвалідом та до кінця свого життя потребуватиме сторонньої допомоги.

Cудом встановлено, що відповідач є відповідальною організацією за проведення своєчасного скрінінг-обстеження. Однак, своєю бездіяльністю співробітники структурного підрозділу створили загрозу життю та здоров’ю новонародженої дитини.

Як виявилося, скрінінг не провели у зв’язку з недостатньою кількістю тест-наборів. І навіть після отримання тест-наборів проведення скрінінгів здійснено не було. Та навіть ніяких рекомендацій щодо альтернативної діагностики генетичних захворювань матері не надавали. Жінці взагалі не повідомили, що даний тест її дитині проведено не було. Це призвело до того, що було згаяно час на встановлення діагнозу дитині.

Апеляційний суд Одеської області змінив рішення Київського районного суду міста Одеси, зменшивши розмір моральної шкоди до 50 тисяч гривень.

Однак 4 вересня Верховний Суд скасував рішення Апеляційного суду Одеської області та залишив в силі рішення суду першої інстанції. Таким чином, за рішенням суду жінці відшкодовано моральну шкоду у розмірі 500 тисяч гривень (справа № 520/16987/15-ц).

Фото: Лелека

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