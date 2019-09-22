Назван город под Одессой, где подорожает вода

О росте цен заявили городском коммунальном предприятии «Тепловодоканал», что в Теплодаре.

Об этом сообщили в пресс-службе местного муниципалитета.

Так, за услуги водоснабжения населению придется платить 17,93 грн. за кубометр воды вместо 14,4. Также пересмотрят тарифы на водоотведение: его оценили в 12,34 грн., тогда как сейчас теплодарцы платят 7,86 грн.

При этом в Теплодаре решили брать меньше денег за очистку стоков: 4,58 грн. вместо нынешних шести.

Фото: img.tsn.ua