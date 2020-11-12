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Назначен новый руководитель Одесского припортового завода: что о нем известно?

Назначен новый руководитель Одесского припортового завода: что о нем известно?

Кабинет министров сменил главу правления – директора АО “Одесский припортовый завод” (ОПЗ, г. Южный).

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Вместо Николая Синицы, который занимал должность с января 2020 года, исполняющим обязанности главы правления – директора ОПЗ стал Николай Парсентьев.

Такое решение Кабмин принял на заседании в среду, 11 ноября.

Известно, что Николай Парсентьев в 2005 году работал заместителем главы «Лисичанскнефтеоргсинтез», который контролировал Лисичанский НПЗ. С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года Парсентьев был главой ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Это совместное предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома». России. Также был коммерческим директором «Укртрансгаза».

ОПЗ – одно из крупнейших химических предприятий Украины. Почти 100% акций завода принадлежат государству.

 

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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