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Новости Одессы и Одесской области

Назначен главный санитарный врач Одесской области

Назначен главный санитарный врач Одесской области

Директор Одесского лабораторного центра Минздрава Виталий Гончаров назначен главным государственным санитарным врачом Одесской области.

Соответствующее распоряжение подписал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщается на сайте Минздрава Украины.

В обязанности главного санитарного врача входит эпидемиологический надзор, предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, локализация и ликвидация их вспышек и эпидемий.

Гончаров окончил Одесский национальный медицинский университет и Академию госуправления. С 2000 по 2007 годы работал в областной санэпидемстанции, позже руководил санитарно-эпидемиологической станцией в Березовском и Килийском районах. С 2016 года Гончаров руководил Одесским областным лабораторным центром.

Фото: suspilne.media

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