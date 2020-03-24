Назначен главный санитарный врач Одесской области

Соответствующее распоряжение подписал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщается на сайте Минздрава Украины.

В обязанности главного санитарного врача входит эпидемиологический надзор, предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, локализация и ликвидация их вспышек и эпидемий.

Гончаров окончил Одесский национальный медицинский университет и Академию госуправления. С 2000 по 2007 годы работал в областной санэпидемстанции, позже руководил санитарно-эпидемиологической станцией в Березовском и Килийском районах. С 2016 года Гончаров руководил Одесским областным лабораторным центром.

Фото: suspilne.media

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