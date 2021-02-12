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Навстречу людям: полицейские хотят открыть фронт-офисы для консультаций

Навстречу людям: полицейские хотят открыть фронт-офисы для консультаций

Во всех регионах Украины откроются полицейские фронт-офисы, где можно будет получить консультацию по интересующим граждан вопросам.

Об этом рассказал накануне глава Нацполиции Украины Игорь Клименко,

передает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Такие фронт-офисы заменят зарешеченные окна в полицейских фойе – их создадут в виде удобного пространства для посетителей. Здесь граждане смогут оперативно получить консультации специалистов, написать заявление о совершении правонарушения или потерю документов, записаться на личный прием, узнать о результатах рассмотрения своего обращения и оставить отзыв о работе полицейских.

«По-прежнему основным критерием оценки нашей работы является доверие граждан. Поэтому мы стараемся стать более открытым ведомством, которое предоставляет качественный полицейский сервис. И в ближайших планах – фронт-офисы в каждом подразделении», – сказал Клименко.

Подобный «прозрачный» фронт-офис уже три года работает в Голосеевском управлении полиции Киева. Его открыли в рамках пилотного проекта при содействии организации International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) и Бюро по правоохранительным вопросам Госдепартамента США.

Вскоре еще два фронт-офиса заработают в Святошинском и Шевченковском районах столицы. В современном полицейском управлении полностью изменят рабочую зону. Каждый из посетителей сможет лично увидеть, как работает полиция. Помещение спроектировано по европейским стандартам: здесь нет решеток, вместо них – прозрачные стены и открытое пространство с системой видеонаблюдения, что позволит на должном уровне обеспечить соблюдение прав граждан.

«Конечно, на переформатирование работы нужно время и финансовые затраты. Но я убежден, что они себя оправдают. И прежде всего, это почувствуют сами граждане», – подчеркнул Клименко.

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Фото: od.npu.gov.ua

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Марина Анимуцкая
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