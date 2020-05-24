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Новости Одессы и Одесской области

Наука против слухов: ТОП-3 мифа о коронавирусе

Наука против слухов: ТОП-3 мифа о коронавирусе

Пандемия COVID-19 хозяйничает на Планете уже несколько месяцев. Миллионы человек заразились, тысячи – погибли. Тем не менее, о вирусе мы по-прежнему знаем не много. От того он не перестает пугать людей, которые, в свою очередь, создают вокруг коронавируса ореол мифов, слухов и откровенной дезинформации.

Очередную порцию развеяли во Всемирной организации здравоохранения.

Мясо – источник всех бед

Сегодня новую популярность завоевал миф о том, что мясо является источником вируса. По всей видимости, основанием для такого «вывода» послужил тот факт, что первые заражения произошли после употребления в пищу продуктов животного происхождения в китайском Ухане.

Однако сегодня нет подтвержденных данных, что передача вируса возможна через пищу. В Китае же еда была специфическая, не такая, как в нашем рационе и с недостаточной термической обработкой.

Комары и мухи при укусе заразят коронавирусом

В настоящее время не имеется никаких фактических данных или информации, указывающей на то, что домашние мухи способны служить переносчиками возбудителя COVID 19. Специалисты ВОЗ напоминают, что вирус распространяется главным образом при кашле, чихании или разговоре, в случае контакта с загрязненными поверхностями. А чтобы уберечься, необходимо соблюдать расстояние, регулярно и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту или носу.

Министерство охраны здоровья Украины, в свою очередь, развенчивает мифы о том, что с наступлением тепла, увеличится количество инфицированных COVID-19, ведь в это время активизируются мухи и комары. В Минздраве отмечают:

– Домашние мухи и комары не переносят коронавируса. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых.

Острый перец – панацея?

В ВОЗ заверяют: добавление перца в суп или другие блюда НЕ защищает и НЕ излечивает от COVID‑19.

Пикантный перец в пище, безусловно, обладает гастрономическими достоинствами, но не предотвращает и не излечивает от COVID‑19. Общеукрепляющим действием обладают сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости, регулярные физические упражнения и здоровый сон.

 

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