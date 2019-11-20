fbpx
Новости Одессы и Одесской области

National Geographic назвав 25 найкращих туристичних напрямків для подорожей у 2020 році

National Geographic назвав 25 найкращих туристичних напрямків для подорожей у 2020 році

Популярне видання National Geographic опублікувало список мальовничих місць світу, розділений на чотири категорії: культура, міста, природа і пригоди.

Про це повідомляє УНІАН.

Головний редактор журналу Джордж Стоун. сказав:

– Складаючи рейтинг ми працювали з редакторами National Geographic зі всього світу. Крім того, ми залучили фотографів, письменників, дослідників і пристрасних мандрівників, які розповіли про важливі місця, які потрібно побачити і відвідати в 2020 році.

Відтак, у категорію кращі культурні напрямки потрапили: Астурія (Іспанія); провінція Гуйчжоу (Китай); храмовий комплекс Гебеклі-Тепе (Туреччина); громада Майя (Гватемалла); провінція Мендоса (Аргентина); скеля Абу-Сімбел (Єгипет).

Серед кращих міст, які рекомендується відвідати в 2020 році: Філадельфія, Пенсільванія (США); Тельч (Чехія); Форт Кочі, Керала (Індія); Мостар (Боснія і Герцеговина); Парма (Італія); Пуебла (Мексика).

Кращі напрямки для любителів природи: архіпелаг Іль-де-ла Мадлен, Квебек (Канада); пустеля Калахарі (Ботсвана); Біловезька пуща (Білорусь); Синій маршрут (Угорщина); Канарські острови (Іспанія); Мальдіви; Національний парк Гранд Каньйон, Арізона (США).

У список найкращих напрямків для пригод потрапили: Тасманія (Австралія); Високогірна дорога Гросглокнер (Австрія); туристичний маршрут Уельська дорога (Великобританія); Тохоку (Японія), півострів Камчатка (Росія), національний парк Закума (Чад).

Фото: УНІАН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить