National Geographic назвав 25 найкращих туристичних напрямків для подорожей у 2020 році

Популярне видання National Geographic опублікувало список мальовничих місць світу, розділений на чотири категорії: культура, міста, природа і пригоди.
Про це повідомляє УНІАН.
Головний редактор журналу Джордж Стоун. сказав:
– Складаючи рейтинг ми працювали з редакторами National Geographic зі всього світу. Крім того, ми залучили фотографів, письменників, дослідників і пристрасних мандрівників, які розповіли про важливі місця, які потрібно побачити і відвідати в 2020 році.
Відтак, у категорію кращі культурні напрямки потрапили: Астурія (Іспанія); провінція Гуйчжоу (Китай); храмовий комплекс Гебеклі-Тепе (Туреччина); громада Майя (Гватемалла); провінція Мендоса (Аргентина); скеля Абу-Сімбел (Єгипет).
Серед кращих міст, які рекомендується відвідати в 2020 році: Філадельфія, Пенсільванія (США); Тельч (Чехія); Форт Кочі, Керала (Індія); Мостар (Боснія і Герцеговина); Парма (Італія); Пуебла (Мексика).
Кращі напрямки для любителів природи: архіпелаг Іль-де-ла Мадлен, Квебек (Канада); пустеля Калахарі (Ботсвана); Біловезька пуща (Білорусь); Синій маршрут (Угорщина); Канарські острови (Іспанія); Мальдіви; Національний парк Гранд Каньйон, Арізона (США).
У список найкращих напрямків для пригод потрапили: Тасманія (Австралія); Високогірна дорога Гросглокнер (Австрія); туристичний маршрут Уельська дорога (Великобританія); Тохоку (Японія), півострів Камчатка (Росія), національний парк Закума (Чад).
Фото: УНІАН