Нашли мертвым пятилетнего ребенка, пропавшего на реке в Одесской области

В происшествии разбираются оперативники.
Мальчик исчез в эту пятницу в Измаиле.
Был на пляже у реки Дунай с 10-летним братом. Зашел в воду и пропал.
Взрослых с детьми не было. Ребенка пытались найти отдыхающие, но безуспешно.
К поискам присоединились спасатели и водолазы. Вчера поздно вечером кто-то из местных жителей заметил тело недалеко от берега.
Надежды, что ребенок выжил, уже не оставалось. В итоге в ГСЧС в Одесской области сообщили о том, что мальчика нашли мертвым.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Открыто уголовное дело по статье “Умышленное убийство” с пометкой “несчастный случай”.
Фото: соцсети
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