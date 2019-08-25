Нашли мертвым пятилетнего ребенка, пропавшего на реке в Одесской области

В происшествии разбираются оперативники.

Мальчик исчез в эту пятницу в Измаиле.

Был на пляже у реки Дунай с 10-летним братом. Зашел в воду и пропал.

Взрослых с детьми не было. Ребенка пытались найти отдыхающие, но безуспешно.

К поискам присоединились спасатели и водолазы. Вчера поздно вечером кто-то из местных жителей заметил тело недалеко от берега.

Надежды, что ребенок выжил, уже не оставалось. В итоге в ГСЧС в Одесской области сообщили о том, что мальчика нашли мертвым.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Открыто уголовное дело по статье “Умышленное убийство” с пометкой “несчастный случай”.

Фото: соцсети