Нарушений не нашли: в Одессе суд разрешил застройку Межрейсовой базы моряков

На заседании Пятого апелляционного административного суда слушали дело о застройке Межрейсовой базы моряков (ул. Академическая, 30). Судьи не нашли никаких нарушений при застройке зеленой зоны и поверили словам защитницы интересов фирмы-застройщика о том, что якобы строительство идет вне границ базы.

Об этом сообщает УСИ.

Департамент архитектуры и градостроительства совместно с представителем строительной компании «Будова» подали апелляцию на решение Окружного административного суда. Первая судебная инстанция посчитала стройку незаконной и наложила запрет. Во время апелляционного процесса Одесский активист Олег Михайлик вновь попытался доказать ее нелегальность.

В свою очередь, представитель департамента архитектуры и градостроительства отметил, что застраиваемая территория не входит в пределы зеленой зоны. Мнение поддержала представительница фирмы «Будова-Отрада».

Сторона ответчика указала также на то, что жилых помещений там не будет, только дома гостиничного типа.

Однако активист парировал, что на сайте застройщика уже есть объявления о продаже квартир в жилом комплексе по этому адресу. Но представительница «Будовы» сказала, что это не касается сути разбирательств.

В общем, на участке, площадью в четыре гектара, переданных мэрией, вырастут шесть высоток в 17 и 24 этажа.

Так что в тот раз общественности не удалось отстоять зеленую зону Одессы. Суд отменил запрет на стройку в границах Межрейсовой базы моряков, причем по ходатайству гордепартамента архитектуры и градостроительства.

С активиста взыскали 20 тысяч гривен за правовую и юридическую помощь, которая понадобилась департаменту. Но Михайлик планирует изучить полный текст судебного решения и подать кассацию в Верховный суд Украины.

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