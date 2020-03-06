fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Нарушений не нашли: в Одессе суд разрешил застройку Межрейсовой базы моряков

Нарушений не нашли: в Одессе суд разрешил застройку Межрейсовой базы моряков

На заседании Пятого апелляционного административного суда слушали дело о застройке Межрейсовой базы моряков (ул. Академическая, 30). Судьи не нашли никаких нарушений при застройке зеленой зоны и поверили словам защитницы интересов фирмы-застройщика о том, что якобы строительство идет вне границ базы.

Об этом сообщает УСИ.

Департамент архитектуры и градостроительства совместно с представителем строительной компании «Будова» подали апелляцию на решение Окружного административного суда. Первая судебная инстанция посчитала стройку незаконной и наложила запрет. Во время апелляционного процесса Одесский активист Олег Михайлик вновь попытался доказать ее нелегальность.

В свою очередь, представитель департамента архитектуры и градостроительства отметил, что застраиваемая территория не входит в пределы зеленой зоны. Мнение поддержала представительница фирмы «Будова-Отрада».

Сторона ответчика указала также на то, что жилых помещений там не будет, только дома гостиничного типа.

Однако активист парировал, что на сайте застройщика уже есть объявления о продаже квартир в жилом комплексе по этому адресу. Но представительница «Будовы» сказала, что это не касается сути разбирательств.

В общем, на участке, площадью в четыре гектара, переданных мэрией, вырастут шесть высоток в 17 и 24 этажа.

Так что в тот раз общественности не удалось отстоять зеленую зону Одессы. Суд отменил запрет на стройку в границах Межрейсовой базы моряков, причем по ходатайству гордепартамента архитектуры и градостроительства.

С активиста взыскали 20 тысяч гривен за правовую и юридическую помощь, которая понадобилась департаменту. Но Михайлик планирует изучить полный текст судебного решения и подать кассацию в Верховный суд Украины.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить