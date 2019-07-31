«Наркоаграрій»: на Одещині чоловік вирощував коноплю у теплицях

Поліцейські виявили близько сотні кущів конопель та майже кілограм готової до вживання марихуани.
Житель Болградського району вирощував заборонені рослини у теплицях з допомогою крапельних зрошувань, потужних вентиляторів та освітлень.
Про це повідомляє Болградське відділення поліції в Одеській області.
Під час обшуку в будинку, де 37-річний житель села Залізничне облаштував свій незаконний промисел, поліцейські виявили близько сотні кущів конопель та майже кілограм готової до вживання марихуани. Все вилучене направлене на дослідження.
За даним фактом у Болградському відділенні поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування маку чи конопель) Кримінального кодексу України. З підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії.
Наразі триває досудове розслідування.
Фото: Нацполіція
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