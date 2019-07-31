«Наркоаграрій»: на Одещині чоловік вирощував коноплю у теплицях

Поліцейські виявили близько сотні кущів конопель та майже кілограм готової до вживання марихуани.

Житель Болградського району вирощував заборонені рослини у теплицях з допомогою крапельних зрошувань, потужних вентиляторів та освітлень.

Про це повідомляє Болградське відділення поліції в Одеській області.

Під час обшуку в будинку, де 37-річний житель села Залізничне облаштував свій незаконний промисел, поліцейські виявили близько сотні кущів конопель та майже кілограм готової до вживання марихуани. Все вилучене направлене на дослідження.

За даним фактом у Болградському відділенні поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування маку чи конопель) Кримінального кодексу України. З підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: Нацполіція