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Новости Одессы и Одесской области

«Наркоаграрій»: на Одещині чоловік вирощував коноплю у теплицях

«Наркоаграрій»: на Одещині чоловік вирощував коноплю у теплицях

Поліцейські виявили близько сотні кущів конопель та майже кілограм готової до вживання марихуани.

Житель Болградського району вирощував заборонені рослини у теплицях з допомогою крапельних зрошувань, потужних вентиляторів та освітлень.

Про це повідомляє Болградське відділення поліції в Одеській області.

Під час  обшуку в будинку, де 37-річний житель села Залізничне облаштував свій незаконний промисел, поліцейські виявили близько сотні кущів конопель та майже кілограм готової до вживання марихуани. Все вилучене направлене на дослідження.

За даним фактом у Болградському відділенні поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування маку чи конопель) Кримінального кодексу України. З підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: Нацполіція

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