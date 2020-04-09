Нарахують автоматично чи принесе листоноша: як пенсіонерам виплатять одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень

Пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень буде зараховано автоматично, а тим, хто отримує пенсію через Укрпошту, гроші принесе листоноша.
Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час інтерв’ю телеканалу ICTV, повідомляє Урядовий портал.
Як повідомила Міністр, Уряд визначив порядок виплати одноразової допомоги в сумі 1 тисяча гривень для пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадян, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.
– У разі, якщо Парламентом в найближчі дні буде прийнято зміни до державного бюджету, нам потрібно буде близько 5 днів для того, щоб розпочати виплати, – заявила Марина Лазебна.
Уряд прийняв постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році у зв’язку із глобальною кризою, викликаною коронавірусом. Відповідне рішення, розроблене Міністерством соціальної політики, було прийняте 1 квітня на засіданні Уряду.
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