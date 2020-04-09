Нарахують автоматично чи принесе листоноша: як пенсіонерам виплатять одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час інтерв’ю телеканалу ICTV, повідомляє Урядовий портал.

Як повідомила Міністр, Уряд визначив порядок виплати одноразової допомоги в сумі 1 тисяча гривень для пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадян, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

– У разі, якщо Парламентом в найближчі дні буде прийнято зміни до державного бюджету, нам потрібно буде близько 5 днів для того, щоб розпочати виплати, – заявила Марина Лазебна.

Уряд прийняв постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році у зв’язку із глобальною кризою, викликаною коронавірусом. Відповідне рішення, розроблене Міністерством соціальної політики, було прийняте 1 квітня на засіданні Уряду.