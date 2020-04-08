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Новости Одессы и Одесской области

Наполним театр зрителями: Одесская Музкомедия запускает оригинальный челлендж

Наполним театр зрителями: Одесская Музкомедия запускает оригинальный челлендж

В неустанном стремлении поднять одесситам (и не только!) настроение в эти ну очень усложненные и «нервные» наши дни, Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного продолжает придумывать все новые и новые формы общения, которые заряжают позитивом. Карантин продолжается, творческая жизнь — тоже.

И вот — новая творческая задумка театра. Как сообщает пресс-служба Музкомедии, «мы желаем всем крепкого здоровья и все чаще задумываемся над тем, а что будет после? Как быстро вернется наша обычная жизнь? Как быстро мы сможем встретиться с вами, наши дорогие зрители?! Поэтому решили не тянуть с этим и, пока все дома, запустить челлендж «Наполним театр зрителями»! Ждем от вас фото, сделанные в/у нашего театра. Заполняйте ленту фотографиями, отмечайте друзей и помните: наши мысли — материальны!».

В общем, теперь каждый из нас может внести свой вклад и материализовать идею «скоро все это «нехорошее» закончится, и мы снова встретимся в театре не на удаленке и не виртуально». Для этого нужно поделиться своим театральным фото «из раньшей жизни» (или в зрительном зале, или в фойе, или просто рядом со знаменитым зданием нашей Музкомедии) на своей странице в соцсетях, отметить хештегом «#театр_з_глядачами» и отметить своих друзей, которым вы передаете челлендж.

Дерзайте! Наполняйте театр зрителем!

Фото: пресс-служба театра Музкомедии

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Мария Котова
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