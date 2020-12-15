Напали и избили: в Одессе у мужчины вырвали из рук сумку с крупной суммой денег

В Одессе кавказец с сообщником напали на мужчину, у которого отобрали сумку с 30 тысячами долларов США.

Произошло это днем на улице Академика Королева.

Иностранец стал бить мужчину, который с сумкой вышел из своего автомобиля, а его подельник схватил сумку и убежал. В это время мимо проходил мимо сотрудник полиции. Он задержал иностранца, вызвал подмогу и кавказца увезли в полицейский участок. Ему “светит” до 13 лет лишения свободы. А вот другого злодея, который сбежал вместе с деньгами, все еще ищут.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Напомним, в Одесской области задержали любителя малолетних девочек