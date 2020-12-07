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Нападение «азовцев» на одесского активиста: какое решение вынес суд?

Нападение «азовцев» на одесского активиста: какое решение вынес суд?

Сегодня, 7 декабря, в Приморском районном суде Одессы зачитали приговор ветеранам полка «Азов» Станиславу Руденко и Юрию Гаврилюку. Их обвиняли в нападении на лидера одесского «Автомайдана» Виталия Устименко.

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Коллегия судей постановила, что бывшие «азовцы» напали на активиста из хулиганских побуждений, а подозрение в покушении на убийство не нашло подтверждения. Также суд не нашел и доказательств заказного убийства. Согласно решению суда, Устименко нанесли только легкие телесные повреждения, что свидетельствует о хулиганстве, а не о попытке убийства.

Таким образом, суд переквалифицировал дело со статьи «Покушение на убийство» на на более «мягкие» – «Хулиганство» и «Незаконное обращение с оружием», приняв во внимание тот факт, что у Гаврилюка нашли боевые патроны, которые тот хранил незаконно, а Руденко в 2015 году получил условный срок за кражу трех боевых пистолетов Макарова. Между тем, суд отметил, что Руденко и Гаврилюк – участники АТО и были отмечены наградами.

В итоге суд приговорил Руденко и Гаврилюка к 4 годам условно с двухгодичным испытательным сроком. Также они должны выплатить пострадавшему 25 тыс. грн компенсации морального ущерба.

Обоих подсудимых после двухлетнего заключения в СИЗО освободили в зале суда.

Сам Виталий Устименко решением суда не удовлетворен и заявил о намерении подать апелляцию.

Как сообщала «Одесская жизнь», нападение на лидера местной ячейки организации “Автомайдан” Виталия Устименко было совершено 5 июня 2018 года. Как рассказал сам пострадавший, двое «спортсменов славянской внешности» пытались попасть ножом ему в почки и пробили ягодицу.

Спустя три с половиной месяца после нападения подозреваемых в нападении на одесского активиста задержали в Днепропетровской и Донецкой областях. Суд заключил их под стражу без права внесения залога.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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