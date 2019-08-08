Намагалися проскочити до Праги: в одеському аеропорту “спіймали” іноземців з підробними паспортами

Громадяни Туреччини підробили перші сторінки закордонних паспортів.

У міжнародному аеропорту міста Одеса прикордонники Одеського загону виявили двох громадян Туреччини з підробленими закордонними паспортами.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Сьогодні під час оформлення авіарейсу «Одеса – Прага» у співробітників Держприкордонслужби виникли сумніви щодо дійсності двох паспортних документів пасажирів. В ході ретельної перевірки прикордонники встановили, що громадяни Туреччини підробили перші сторінки закордонних паспортів.

Правопорушникам було відмовлено в пропуску через державний кордон. І, разом з тим, що іноземці не потрапили до країни Євросоюзу, їм на три роки заборонили в’їзд на територію України.

Шукачів пригод притягнули до адміністративної відповідальності. Крім того, громадян Туреччини передано представникам Нацполіції для відкриття кримінального провадження за ст. 358 ККУ.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air запустить 6 нових рейсів з аеропорту Одеса.

Фото: ДПСУ