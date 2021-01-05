Налоговая предупредила о возможных проблемах с электронными сервисами

Как сообщает пресс-служба ведомства, сбои возможны в ночь с 5 на 6 января в связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса ГНС.

“В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного предоставителя электронных доверительных услуг информационно-справочного департамента Госналоговой сообщаем, что с 5 января 2021 года с 22:00 по 1:00 6 января 2021 года возможные частичные ограничения доступа к электронным сервисам”, – сообщает пресс-служба ГНС.

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