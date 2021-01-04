Налоговые льготы: предпринимателей первой группы освободили от уплаты ЕСВ

Физические лица – предприниматели (ФЛП) первой группы за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года освобождены от начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). ЭТА норма содержится в законе, который Верховная рада приняла 4 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Так, ФЛП первой группы временно освобождаются от уплаты ЕСВ за себя за периоды с 01 по 31 декабря 2020 года, с 01 по 31 января, с 01 по 28 февраля, с 01 по 31 марта, с 01 по 30 апреля и с 01 по 31 мая 2021 года.

Первая группа – это ФЛП, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен.

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