Накрав майже на 2 тис грн: в Одесі затримали чоловіка за крадіжку шпротів

Про це повідомляє пресслужба Управління поліції охорони в Одеській області.

Близько 10 години ранку до супермаркету, що по вулиці Махачкалинська зайшов відвідувач. Скориставшись моментом коли на нього ніхто не звертав увагу він здійснив крадіжку шпротів на загальну суму 1600 гривень. Згодом, поспіхом вирішив покинути приміщення, але був затриманий правоохоронцями, які прибули за даною адресою. Підозрюваного у крадіжці громадянина затримали, ним виявився 30-річний місцевий житель.

Затриманого було доставлено до Суворовського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області для подальшого з’ясування обставин події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Фото: Управління поліції охорони в Одеській області, YouTube