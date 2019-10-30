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Новости Одессы и Одесской области

Накормят и дадут продуктов: одесских пенсионеров зовут на благотворительный обед

Накормят и дадут продуктов: одесских пенсионеров зовут на благотворительный обед

2 ноября с 11.00 до 14.00 на Староконном рынке для пенсионеров устроят благотворительный обед.

Об этом сообщают в одной из групп в Facebook. Пока там точно не определились с локацией, но пообещали сообщить о ней позже. Желающих прийти просят следить за обновлениями в группе.

Инициатоторы мероприятия – благотворительная организация Help Odessa.

Помочь вызвались владельцы известных брендов. Так, партнерами акции стали рестораны «Pizza&Grill» и «Benedict», «Boffo Gallery Bar» и производитель кофе «Foundation Coffee Roasters», которые и будут угощать гостей.

Кстати, пенсионеры смогут не только пообедать, а и взять продуктов домой. «Гостинцы» разложат на отдельном стол.

Организаторы отмечают, что желающие могут присоединиться к благотворительной акции и помочь нуждающимся. Так, можно приносить для пенсионеров крупы, консервы, закрутки, веренье и прочие продукты.

Напомним ранее мы писали о том, что волонтеры БФ «Корпорация монстров» открыли уже второй пункт, где представителей почтенного возраста кормят бесплатно.

Фото: cf.ua

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Галина Полищук
Галина ПолищукПРОФИЛЬ
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