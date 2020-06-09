Наказан владелец собак из Санжейки, которые разорвали женщину в Одесской области

Овидиопольский райсуд наказал хозяина алабаев, которые набросились на пенсионерку в селе Санжейка. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с трёхлетним испытательным сроком.

Как пишут «Факты», также он обязан выплатить родственникам погибшей 250 тысяч гривен в качестве компенсации за моральный ущерб.

Отметим, пострадавшая сторона требовала миллион гривень, а обвиняемый жизнь женщины оценивал всего в 50 тыс. грн. При этом вину свою он признал.

Напомним, в марте 2018 года в Санжейке 71-летняя старушка пришла убирать дом по найму. В этот момент на неё набросились три соседских алабая. Еще одна собака вступилась за бабушку, однако животные тут же «разорвали» её. Пострадавшую отправили в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.

Фото: magnolia-tv.com

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